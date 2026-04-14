Spectacle : “Anolis’ciel, Contes Élément’aires”, Médiathèque de Saint-Jean-du-Gard, Saint-Jean-du-Gard
Spectacle : “Anolis’ciel, Contes Élément’aires”, Médiathèque de Saint-Jean-du-Gard, Saint-Jean-du-Gard samedi 18 avril 2026.
Spectacle : “Anolis’ciel, Contes Élément’aires” Samedi 18 avril, 17h00 Médiathèque de Saint-Jean-du-Gard Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T17:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T17:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00
Dès 10 ans.
Médiathèque de Saint-Jean-du-Gard Rue Olivier de Serres, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie 04 66 85 19 09 https://www.saintjeandugard.fr/culture-loisirs/culture/mediatheque/
Par Anolis (conteuse) et Céline (musicienne), de l’association LAVLAC.
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