20e édition des Rencontres du film documentaire “Luttes et résistances”, Salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard
20e édition des Rencontres du film documentaire “Luttes et résistances”, Salle Stevenson, Saint-Jean-du-Gard vendredi 17 avril 2026.
20e édition des Rencontres du film documentaire “Luttes et résistances” 17 – 19 avril Salle Stevenson Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T22:30:00+02:00
Fin : 2026-04-19T10:30:00+02:00 – 2026-04-19T22:30:00+02:00
Organisé par l’association Abraham Mazel.
Salle Stevenson 1071 avenue René Boudon, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 39 47 77 »}, {« type »: « link », « value »: « http://abrahammazel.eu »}]
Avec les cinéastes Sophie Bruneau, Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval, les réalisateurs José Luis Guerin, Eliane de Latour et Thomas Lacoste. Courts-métrages d’étudiants, débats.
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