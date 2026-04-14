Le bistrot des ethnologues, Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles, Saint-Jean-du-Gard

Le bistrot des ethnologues Mardi 5 mai, 18h30 Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T18:30:00+02:00 – 2026-05-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-05T18:30:00+02:00 – 2026-05-05T19:30:00+02:00

18h30 : visite gratuite du musée (sur réservation : maisonrouge@alesagglo.fr)

19h39 : conférence

En période de crise climatique et de pression accrue sur les droits des travailleurs, le « retour à la terre » séduit de plus en plus. Mais au-delà des motivations écologiques, comment ces néo-paysans réinventent-ils leur rapport au temps ?

Madeleine Sallustio, anthropologue et autrice de À la recherche de l’écologie temporelle (Prix du livre d’écologie politique 2023), partage les résultats de son immersion dans des collectifs agricoles du sud-est du Massif central. Elle y explore :

• L’organisation du travail et ses tensions entre cycles naturels et aspirations à une vie plus libre.

• Les défis liés à la professionnalisation et aux parcours individuels.

• Une critique sociale qui questionne nos modèles de société.

Une soirée pour découvrir comment ces initiatives redéfinissent le temps, entre utopie et réalité.

Maison Rouge – Musée des vallées cévenoles 5 rue de l’Industrie, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie [{« link »: « mailto:maisonrouge@alesagglo.fr »}]

Soirée-débat : À la recherche d’un temps libéré dans les collectifs néo-paysans débat néo-paysan