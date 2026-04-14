Randonnée vélo, Espace Paulhan, Saint-Jean-du-Gard
Randonnée vélo, Espace Paulhan, Saint-Jean-du-Gard vendredi 1 mai 2026.
Randonnée vélo Vendredi 1 mai, 07h00 Espace Paulhan Gard
10 €, 8 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T07:00:00+02:00 – 2026-05-01T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-01T07:00:00+02:00 – 2026-05-01T14:00:00+02:00
Espace Paulhan Avenue de la résistance, 30270 Saint Jean Du Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 59 66 10 »}, {« type »: « email », « value »: « martine.vigouroux32@orange.fr »}]
Organisée par le club St-Jean-du-Gard Cyclotourisme. 50 km, 70 km et 100 km. Vélo Randonnée
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