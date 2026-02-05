1er Régional de pétanque Robert Tesoriere Pétanque Romanaise Romans-sur-Isère
1er Régional de pétanque Robert Tesoriere Pétanque Romanaise Romans-sur-Isère lundi 20 juillet 2026.
Romans-sur-Isère
1er Régional de pétanque Robert Tesoriere
Pétanque Romanaise Avenue Marius Moutet Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-20
La Pétanque Romanaise vous propose la 1ère édition du Régional de pétanque Robert Tesoriere au Stade Roger Blachon !
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Pétanque Romanaise Avenue Marius Moutet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 47 76 15 com.petanqueromanaise@gmail.com
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English : 1er Régional de pétanque Robert Tesoriere
Pétanque Romanaise presents the 1st Robert Tesoriere Regional Petanque Competition at the Stade Roger Blachon!
L’événement 1er Régional de pétanque Robert Tesoriere Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme
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