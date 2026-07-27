1er Salon Bio – Hippodrome de Nancy Brabois Hippodrome de Nancy – Brabois Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Venez rencontrer les professionnels du monde du Bio qui vous prodigueront des conseils et présenteront des milliers de plantes, graines et bulbes.

Pépiniéristes, horticulteurs et exposants vous attendent les 16 et 17 octobre 2026, pour échanger sur l’actualité, découvrir les nouveautés liées aux éco-procédés ou partager un repas biologique dans une ambiance conviviale.

Un évènement incontournable dans le Grand-Est où près de 100 exposants et 6500 visiteurs se retrouvent pendant 2 jours dans la cadre verdoyant de l’Hippodrome de Nancy – Brabois pendant le Salon du Jardin & des plantes ainsi que le Salon du Développement Durable où vous retrouverez les spécialistes de vos projets d’aménagements extérieurs.

Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2026 de 10h à 18h

Hippodrome de Nancy – Brabois, 4 Avenue de la Forêt de Haye, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Restauration & animations sur place



SKY FIRE PAINTING – Flora Events

geoffroy@flora-events.fr

0615936917