1er Salon du Jardin & Fête des Plantes Hippodrome de Nancy-Brabois Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Vandœuvre-lès-Nancy

1er Salon du Jardin & Fête des Plantes

Hippodrome de Nancy-Brabois 4 avenue de la foret de haye Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

3.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Vous êtes à la recherche d’innovations pour l’aménagement de votre extérieur, vous recherchez de belles plantes, arbres, arbustes ou fleurs, venez rencontrez près de 100 professionnels, spécialistes du jardin, des plantes et de l’aménagement extérieur.

Deux jours d’exposition à l’automne, le rendez-vous incontournable pour préparer les aménagements de l’année future.

Conçu comme un grand jardin, le Salon du Jardin et des plantes permet de découvrir dans un même lieu tout le bien-être au jardin dans son petit coin de verdure ou dans ses grands espaces.

Qu’il s’agisse de CREER, de JARDINER, ou d’AMENAGER votre terrasse, votre balcon ou votre jardin, tous les secteurs présentés sont mis en ambiance, scénographies et animés pour votre plus grand plaisir !

Les horticulteurs, pépiniéristes et fleuristes présenteront à la vente des milliers de plantes, graines et bulbes, accessoires de décoration et outillages, afin de permettre aux visiteurs de créer leur environnement jardin, et répondre à l’engouement croissant des Français pour la nature !

Venez rencontrer des professionnels, spécialistes du Jardin architectes d’extérieur, professionnels dans les domaines des spas-piscines, outillages et petits équipement, pavés-dallage-revêtements, mobilier, vérandas-abris de jardin, décorations de jardin, cuisine d’été…

Restauration & animations sur placeTout public

3.5 .

Hippodrome de Nancy-Brabois 4 avenue de la foret de haye Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 15 93 69 17 geoffroy@flora-events.fr

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English :

Are you looking for innovative ideas for your outdoor space? Are you searching for beautiful plants, trees, shrubs, or flowers—come meet nearly 100 professionals who specialize in gardens, plants, and outdoor landscaping.

A two-day fall exhibition—the must-attend event to plan next year’s landscaping projects.

Designed like a large garden, the “Garden and Plant Show” lets you discover, all in one place, the full “well-being of the garden”—whether in your own little green corner or in larger outdoor spaces.

Whether you’re looking to CREATE, GARDEN, or LANDSCAPE your patio, balcony, or garden, all the featured sections are set up with atmospheric displays, scenic designs, and live demonstrations for your enjoyment!

Horticulturists, nursery owners, and florists will have thousands of plants, seeds, and bulbs, as well as decorative accessories and tools, to help visitors create their own garden spaces and cater to the French public’s growing passion for nature!

Come meet gardening professionals and specialists: landscape architects, experts in spas and pools, tools and small equipment, paving stones, slabs, and surfacing, furniture, verandas and garden sheds, garden decorations, outdoor kitchens…

Food and entertainment on site

L’événement 1er Salon du Jardin & Fête des Plantes Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-17 par DESTINATION NANCY