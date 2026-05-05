1ère édition de l’École de recherche en entrepreneuriat et innovation non conventionnels (UEI), UFR SEGGAT – MRSH, Caen
1ère édition de l’École de recherche en entrepreneuriat et innovation non conventionnels (UEI), UFR SEGGAT – MRSH, Caen jeudi 1 octobre 2026.
1ère édition de l’École de recherche en entrepreneuriat et innovation non conventionnels (UEI) 1 et 2 octobre UFR SEGGAT – MRSH Calvados
Appel à contributions
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T09:00:00+02:00 – 2026-10-01T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00
Cette école de recherche vise à ouvrir un espace de dialogue autour des formes d’entrepreneuriat et d’innovation qui échappent aux modèles dominants. Elle invite à explorer des pratiques entrepreneuriales et des processus d’innovation souvent informels, frugaux, improvisés ou façonnés par des contextes de contrainte, de crise ou d’incertitude, encore largement sous-théorisés dans la littérature.
Nous encourageons des contributions portant notamment sur :
-
les formes atypiques ou non conventionnelles d’entrepreneuriat et d’innovation (informelles, contraintes, résilientes, post-traumatiques, etc.) ;
-
les processus d’innovation non linéaires (bricolage, improvisation, émotions, sérendipité, etc.) ;
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les trajectoires entrepreneuriales et innovantes marquées par l’échec, la discontinuité ou l’imprévisibilité ;
-
les dynamiques d’entrepreneuriat et d’innovation dans des contextes extrêmes (crises, conflits, catastrophes, territoires insulaires ou périphériques) ;
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les collectifs informels ou improvisés générant des formes d’innovation frugales, cachées ou résilientes ;
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les pratiques alternatives en matière de durabilité, de financement et d’innovation hors des cadres institutionnels dominants ;
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les approches méthodologiques et pédagogiques non conventionnelles en entrepreneuriat et innovation.
L’école proposera deux formats de participation :
-
Paper Development Workshops (PDW) pour des travaux avancés ;
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Emergent Paper Sessions (EPS) pour des projets en cours de développement.
Dates clés :
15 juin 2026 : soumission des résumés (PDW)
6 juillet 2026 : notification (PDW)
10 juillet 2026 : soumission des résumés (EPS)
17 juillet 2026 : notification (EPS)
1er septembre 2026 : soumission des communications complètes (PDW)
L’événement se déroulera à la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH), Université de Caen Normandie.
UFR SEGGAT – MRSH Université de Caen Normandie Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://ueirscaen26.sciencesconf.org/?forward-action=index&forward-controller=index&lang=fr »}]
Cette école de recherche vise à ouvrir un espace de dialogue autour des formes d’entrepreneuriat et d’innovation qui échappent aux modèles dominants.
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