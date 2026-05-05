1ère édition de l’École de recherche en entrepreneuriat et innovation non conventionnels (UEI), UFR SEGGAT – MRSH, Caen

1ère édition de l’École de recherche en entrepreneuriat et innovation non conventionnels (UEI) 1 et 2 octobre UFR SEGGAT – MRSH Calvados

Appel à contributions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T09:00:00+02:00 – 2026-10-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Cette école de recherche vise à ouvrir un espace de dialogue autour des formes d’entrepreneuriat et d’innovation qui échappent aux modèles dominants. Elle invite à explorer des pratiques entrepreneuriales et des processus d’innovation souvent informels, frugaux, improvisés ou façonnés par des contextes de contrainte, de crise ou d’incertitude, encore largement sous-théorisés dans la littérature.

Nous encourageons des contributions portant notamment sur :

les formes atypiques ou non conventionnelles d’entrepreneuriat et d’innovation (informelles, contraintes, résilientes, post-traumatiques, etc.) ;

les processus d’innovation non linéaires (bricolage, improvisation, émotions, sérendipité, etc.) ;

les trajectoires entrepreneuriales et innovantes marquées par l’échec, la discontinuité ou l’imprévisibilité ;

les dynamiques d’entrepreneuriat et d’innovation dans des contextes extrêmes (crises, conflits, catastrophes, territoires insulaires ou périphériques) ;

les collectifs informels ou improvisés générant des formes d’innovation frugales, cachées ou résilientes ;

les pratiques alternatives en matière de durabilité, de financement et d’innovation hors des cadres institutionnels dominants ;

les approches méthodologiques et pédagogiques non conventionnelles en entrepreneuriat et innovation.

L’école proposera deux formats de participation :

Paper Development Workshops (PDW) pour des travaux avancés ;

Emergent Paper Sessions (EPS) pour des projets en cours de développement.

Dates clés :

15 juin 2026 : soumission des résumés (PDW)

6 juillet 2026 : notification (PDW)

10 juillet 2026 : soumission des résumés (EPS)

17 juillet 2026 : notification (EPS)

1er septembre 2026 : soumission des communications complètes (PDW)

L’événement se déroulera à la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH), Université de Caen Normandie.

UFR SEGGAT – MRSH Université de Caen Normandie Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://ueirscaen26.sciencesconf.org/?forward-action=index&forward-controller=index&lang=fr »}]

Cette école de recherche vise à ouvrir un espace de dialogue autour des formes d’entrepreneuriat et d’innovation qui échappent aux modèles dominants.