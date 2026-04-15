Craponne-sur-Arzon

1ère fête des plantes et de l’artisanat

Parc des étoiles (terrain du festival) Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 07:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Craponne Animations organise la 1ère fête des plantes et de l’artisanat au parc des étoiles, toute la journée.

Ouvert aux professionnels et aux particuliers.

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Parc des étoiles (terrain du festival) Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 64 65 58 craponneanim@gmail.com

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English :

Craponne Animations organizes the 1st plant and craft fair in the Parc des Etoiles, all day long.

Open to professionals and individuals.

L’événement 1ère fête des plantes et de l’artisanat Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay