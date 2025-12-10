Salon du livre 3ème édition Salle de la Grenette Craponne-sur-Arzon

Salon du livre 3ème édition

Salle de la Grenette Place Marchédial Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-24 09:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-24

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Vous allez adorer la troisième édition des 24 et 25 avril 2026 sur le thème “de l’ARBRE au LIVRE”.

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Salle de la Grenette Place Marchédial Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes associationlireenarzon@gmail.com

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You’ll love the third edition on April 24 and 25, 2026, on the theme ?from TREE to BOOK?

L’événement Salon du livre 3ème édition Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay