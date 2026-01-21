Concert Démons et Tritons par le quatuor Résonance la Grenette Craponne-sur-Arzon

Concert Démons et Tritons par le quatuor Résonance

la Grenette Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Laissez-vous surprendre par le Quatuor Résonance et emporter par Moussorgsky, Debussy, Saint-Saens…

la Grenette Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 21 14 culture@craponnesurarzon.fr

English :

Let yourself be surprised by the Quatuor Résonance and carried away by Moussorgsky, Debussy, Saint-Saens…

