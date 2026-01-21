Concert Démons et Tritons par le quatuor Résonance la Grenette Craponne-sur-Arzon
Concert Démons et Tritons par le quatuor Résonance la Grenette Craponne-sur-Arzon mardi 21 avril 2026.
Concert Démons et Tritons par le quatuor Résonance
la Grenette Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 18:45:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Laissez-vous surprendre par le Quatuor Résonance et emporter par Moussorgsky, Debussy, Saint-Saens…
.
la Grenette Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 21 14 culture@craponnesurarzon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let yourself be surprised by the Quatuor Résonance and carried away by Moussorgsky, Debussy, Saint-Saens…
L’événement Concert Démons et Tritons par le quatuor Résonance Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay