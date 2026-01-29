Visite de l’exposition Au Temps des Dinosaures Médiathèque Craponne-sur-Arzon

Visite de l’exposition Au Temps des Dinosaures

Médiathèque 3 place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Les enfants de 4 à 8 ans sont invités à visiter l’exposition sur les dinosaures, ces géants qui régnaient sur la Terre il y a 150 millions d’années…

English :

Children aged 4 to 8 are invited to visit the exhibition on dinosaurs, the giants that ruled the Earth 150 million years ago…

