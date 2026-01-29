Visite de l’exposition Au Temps des Dinosaures Médiathèque Craponne-sur-Arzon
Visite de l’exposition Au Temps des Dinosaures
Médiathèque 3 place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22
2026-04-22
Les enfants de 4 à 8 ans sont invités à visiter l’exposition sur les dinosaures, ces géants qui régnaient sur la Terre il y a 150 millions d’années…
Médiathèque 3 place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 24 30 culture@craponnesurarzon.fr
English :
Children aged 4 to 8 are invited to visit the exhibition on dinosaurs, the giants that ruled the Earth 150 million years ago…
L’événement Visite de l’exposition Au Temps des Dinosaures Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay