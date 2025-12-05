Foire de printemps Craponne-sur-Arzon
Foire de printemps Craponne-sur-Arzon samedi 2 mai 2026.
Craponne-sur-Arzon
Foire de printemps
Faubourg Constant Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 08:00:00
fin : 2026-05-02 13:30:00
Date(s) :
2026-05-02
La grande foire de printemps de Craponne vous attend le 1er samedi de mai !
En plus du marché traditionnel, découvrez vêtements, décoration, produits locaux, animaux, matériel agricole et automobiles, dans une ambiance conviviale au cœur du Haut-Velay.
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Faubourg Constant Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 20 03 craponnesurarzon@craponnesurarzon.fr
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English :
The great Craponne spring fair awaits you on the 1st Saturday in May!
In addition to the traditional market, discover clothing, decoration, local products, animals, agricultural equipment and cars, in a friendly atmosphere in the heart of the Haut-Velay region.
L’événement Foire de printemps Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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