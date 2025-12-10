Conférence Vous avez dit Biz’arbres ? Place Marchédial Craponne-sur-Arzon
Conférence Vous avez dit Biz’arbres ? Place Marchédial Craponne-sur-Arzon samedi 25 avril 2026.
Conférence Vous avez dit Biz’arbres ?
Place Marchédial La Grenette salle de cinéma Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Dans le cadre du salon du livre de Craponne-sur-Arzon, venez assister à la conférence de Catherine Lenne Vous avez dit Biz’Arbres ? , ou comment faire face aux traumas de la vie quand on est un arbre ?
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Place Marchédial La Grenette salle de cinéma Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes associationlireenarzon@gmail.com
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English :
As part of the Craponne-sur-Arzon book fair, attend Catherine Lenne’s talk Vous avez dit Biz’Arbres? , or how to deal with life’s traumas when you’re a tree?
L’événement Conférence Vous avez dit Biz’arbres ? Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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