Découverte des plantes sauvages et dégustation Cyprès Centre Social Craponne-sur-Arzon
Découverte des plantes sauvages et dégustation Cyprès Centre Social Craponne-sur-Arzon mardi 28 avril 2026.
Craponne-sur-Arzon
Découverte des plantes sauvages et dégustation
Cyprès Centre Social 4 Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 14:00:00
fin : 2026-04-28 17:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Charlie Braesch, animateur nature et formateur en ethnobotanique, vous propose, en partenariat avec le Cyprès et l’ARSEPT, une cueillette et reconnaissance de plantes sauvages de proximité et une découverte gustative.
Pensez à vous inscrire.
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Cyprès Centre Social 4 Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 70 16 08 72 centresocial@craponnesurarzon.fr
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English :
Charlie Braesch, nature organizer and ethnobotany trainer, in partnership with Cyprès and ARSEPT, invites you to pick and recognize local wild plants, and discover their flavors.
Don’t forget to sign up.
L’événement Découverte des plantes sauvages et dégustation Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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