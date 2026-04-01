Découverte des plantes sauvages et dégustation Cyprès Centre Social Craponne-sur-Arzon

Craponne-sur-Arzon

Découverte des plantes sauvages et dégustation

Cyprès Centre Social 4 Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:00:00

fin : 2026-04-28 17:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Charlie Braesch, animateur nature et formateur en ethnobotanique, vous propose, en partenariat avec le Cyprès et l’ARSEPT, une cueillette et reconnaissance de plantes sauvages de proximité et une découverte gustative.

Pensez à vous inscrire.

.

Cyprès Centre Social 4 Boulevard St Robert Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 70 16 08 72 centresocial@craponnesurarzon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Charlie Braesch, nature organizer and ethnobotany trainer, in partnership with Cyprès and ARSEPT, invites you to pick and recognize local wild plants, and discover their flavors.

Don’t forget to sign up.

L’événement Découverte des plantes sauvages et dégustation Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay