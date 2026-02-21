Théâtre-documentaire Je voudrais que tu sois là quand… Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon

Théâtre-documentaire Je voudrais que tu sois là quand…

Place du Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2026-04-28 19:30:00

2026-04-28

A travers les portraits croisés de 3 personnes de générations différentes, ce spectacle aborde de manière simple et sensible, à la fois documentaire et pédagogique, avec un brin de poésie, un zeste de légèreté, ce temps dit de fin de vie .

Place du Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Through the intersecting portraits of 3 people from different generations, this show takes a simple, sensitive approach to the end of life , both documentary and educational, with a touch of poetry and a zest of lightness.

