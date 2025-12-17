1ère sortie nocturne du Corso de la Lavande Tour de ville Valréas

1ère sortie nocturne du Corso de la Lavande

Tour de ville Cours Victor Hugo, du Berteuil et Saint Antoine Valréas Vaucluse

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01

2026-08-01

Au programme de cette première sortie nocturne

Défilé de chars fleuris, avec parades et fanfares.

A ne manquez sous aucun prétexte

.

Tour de ville Cours Victor Hugo, du Berteuil et Saint Antoine Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 04 71 info@grignanvalreas-tourisme.com

English : 1st night outing from Corso de la Lavande

On the program for this first nighttime outing:

A parade of flower-covered floats, with parades and marching bands.

Not to be missed under any circumstances!

L'événement 1ère sortie nocturne du Corso de la Lavande Valréas a été mis à jour le 2025-12-17