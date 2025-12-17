1ère sortie nocturne du Corso de la Lavande Tour de ville Valréas
1ère sortie nocturne du Corso de la Lavande Tour de ville Valréas samedi 1 août 2026.
1ère sortie nocturne du Corso de la Lavande
Tour de ville Cours Victor Hugo, du Berteuil et Saint Antoine Valréas Vaucluse
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Au programme de cette première sortie nocturne
Défilé de chars fleuris, avec parades et fanfares.
A ne manquez sous aucun prétexte
Tour de ville Cours Victor Hugo, du Berteuil et Saint Antoine Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 04 71 info@grignanvalreas-tourisme.com
English : 1st night outing from Corso de la Lavande
On the program for this first nighttime outing:
A parade of flower-covered floats, with parades and marching bands.
Not to be missed under any circumstances!
