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2 jours en jeux – le festival, Cloître Toussaint, Angers

samedi 3 octobre 2026 · Cloître Toussaint · Angers

2 jours en jeux – le festival, Cloître Toussaint, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Cloître Toussaint
Adresse
33 rue Toussaint 49100 ANGERS
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire

2 jours en jeux – le festival 3 et 4 octobre Cloître Toussaint Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

2 jours en jeux – Le grand week-end ludique angevin !
Jeux de plateau, jeux de rôle, espaces pour les petits, protozone… Venez découvrir et tester des jeux (édités ou non), en continu tout le week-end dans le jardin des Beaux-Arts, le cloître Toussaint et le Repaire Urbain.
Nouveauté cette année : participez à une rencontre avec le créateur de jeux Roberto Fraga, invité du festival pour cette édition 2026 !
Le festival : Les jeux s’installent en plein air et en intérieur !

Cloître Toussaint 33 rue Toussaint 49100 ANGERS Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 24 25 50 https://bibliotheques.angers.fr/ https://www.facebook.com/BM.Angers/ Espace du jardin des beaux-arts jouxtant la bibliothèque municipale Toussaint. Tramway et bus à proximité
Biblis en folie 2026

2Jours en Jeux ©Ville d’Angers

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