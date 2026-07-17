2 jours en jeux – le festival, Cloître Toussaint, Angers

Informations pratiques

2 jours en jeux – le festival 3 et 4 octobre Cloître Toussaint Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

2 jours en jeux – Le grand week-end ludique angevin !

Jeux de plateau, jeux de rôle, espaces pour les petits, protozone… Venez découvrir et tester des jeux (édités ou non), en continu tout le week-end dans le jardin des Beaux-Arts, le cloître Toussaint et le Repaire Urbain.

Nouveauté cette année : participez à une rencontre avec le créateur de jeux Roberto Fraga, invité du festival pour cette édition 2026 !

• Le festival : Les jeux s’installent en plein air et en intérieur !

Cloître Toussaint 33 rue Toussaint 49100 ANGERS Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 24 25 50 https://bibliotheques.angers.fr/ https://www.facebook.com/BM.Angers/ Espace du jardin des beaux-arts jouxtant la bibliothèque municipale Toussaint. Tramway et bus à proximité

Biblis en folie 2026

2Jours en Jeux ©Ville d’Angers