2 jours en jeux – le festival, Cloître Toussaint, Angers
samedi 3 octobre 2026 · Cloître Toussaint · Angers
Informations pratiques
2 jours en jeux – le festival 3 et 4 octobre Cloître Toussaint Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T11:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00
2 jours en jeux – Le grand week-end ludique angevin !
Jeux de plateau, jeux de rôle, espaces pour les petits, protozone… Venez découvrir et tester des jeux (édités ou non), en continu tout le week-end dans le jardin des Beaux-Arts, le cloître Toussaint et le Repaire Urbain.
Nouveauté cette année : participez à une rencontre avec le créateur de jeux Roberto Fraga, invité du festival pour cette édition 2026 !
• Le festival : Les jeux s’installent en plein air et en intérieur !
Cloître Toussaint 33 rue Toussaint 49100 ANGERS Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 24 25 50 https://bibliotheques.angers.fr/ https://www.facebook.com/BM.Angers/ Espace du jardin des beaux-arts jouxtant la bibliothèque municipale Toussaint. Tramway et bus à proximité
Biblis en folie 2026
2Jours en Jeux ©Ville d’Angers
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