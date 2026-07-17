2 jours en jeux – prélude, Repaire Urbain – Bibliothèque municipale, Angers

Informations pratiques

2 jours en jeux – prélude Vendredi 2 octobre, 20h00 Repaire Urbain – Bibliothèque municipale Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:59:00+02:00

2 JOURS EN JEUX : Le grand week-end ludique angevin !

Jeux de plateau, jeux de rôle, espaces pour les petits, protozone… Venez découvrir et tester des jeux (édités ou non), en continu tout le week-end dans le jardin des Beaux-Arts, le cloître Toussaint et le Repaire Urbain.

Nouveauté cette année : participez à une rencontre avec le créateur de jeux Roberto Fraga, invité du festival pour cette édition 2026 !

Au programme :

• Pré’lude : Venez tester en avant-première des prototypes de jeux !

Repaire Urbain – Bibliothèque municipale 35 boulevard du Roi René, Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Biblis en folie 2026

2Jours en Jeux©Ville d’Angers