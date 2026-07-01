20.000 Lieues sous les mers, EMC – Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge

Informations pratiques

20.000 Lieues sous les mers 13 et 14 novembre EMC – Espace Marcel Carné Essonne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T19:00:00+01:00 – 2026-11-14T20:30:00+01:00

Ce spectacle pour acteurs et marionnettes nous embarque à bord du Nautilus, vaisseau légendaire tenant à la fois du monstre marin et du navire de pointe commandé par le Capitaine Nemo. On y retrouve les personnages du roman de Jules Verne : le Professeur Aronnax et son fidèle domestique Conseil qui, avant de faire naufrage et d’être les prisonniers de Nemo, s’étaient lancés à la poursuite du fameux narval géant à bord de l’Abraham-Lincoln aux côtés du harponneur Ned Land. Le Capitaine Nemo, véritable pirate moderne, les entraîne malgré eux dans un tour du monde à travers les océans, où l’expérience scientifique se mêle à la poésie des grandes profondeurs. Les acteurs, accompagnés d’une troupe de poissons, nous font voyager au cœur de ce monument de la littérature.

20 000 lieues sous les mers a reçu le Molière de la création visuelle 2016 et le prix de la critique 2016 du meilleur créateur d’éléments scéniques.

EMC – Espace Marcel Carné Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « compagniepointfixe@gmail.com »}]

Compagnie Point Fixe – Valérie Lesort et Christian Hecq Hecq Lesort

Brigitte Enguerand