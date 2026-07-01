Informations pratiques

« Le Kid » de Charlie Chaplin au cinéma Dimanche 20 septembre, 11h00 Espace Marcel Carné Essonne

4,70€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:52:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:52:00+02:00

Projection exceptionnelle du chef-d’œuvre de Charlie Chaplin sur grand écran.

Lâchée par son amant, une jeune femme abandonne son enfant. Charlot le vagabond le recueille. Mais les services sociaux s’en mêlent…

Dès 5 ans.

Comédie.

De Charles Chaplin | Par Charles Chaplin

Avec Charles Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance

Titre original The Kid

Espace Marcel Carné Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge, France Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France 0169049833 https://www.emc91.org Le 17 septembre 1988, l’EMC – Espace Marcel Carné était inauguré en présence de l’un des meilleurs réalisateurs d’avant-guerre, le cinéaste Marcel Carné.

Le bâtiment a été conçu par le duo d’architectes, également célèbres, “Fabre et Perrottet”. Ils se sont inscrits dans une démarche de démocratisation de l’accès à la culture : ils ont révolutionné les salles de théâtre françaises en supprimant les symboles du théâtre à l’italienne qui opérait des distinctions de classes. Un parking ouvert, libre et gratuit, au niveau supérieur du centre commercial. Accès par l’avenue du Régiment Normandie Niemen (au niveau du McDonald’s).

Projection de **Le Kid**

©TheKid