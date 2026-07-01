Ciné-culte « Rencontres du troisième type », Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge

Informations pratiques

Ciné-culte « Rencontres du troisième type » Dimanche 20 septembre, 16h00 Espace Marcel Carné Essonne

de 4.70 € à 8.50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Première édition du nouveau rendez-vous de l’EMC, le ciné-culte s’inaugure par le film fanstastique de Steven Spielberg sorti en 1978.

Des faits étranges se produisent un peu partout dans le monde : des avions qui avaient disparu durant la Seconde Guerre mondiale sont retrouvés au Mexique en parfait état de marche, un cargo est découvert échoué au beau milieu du désert de Gobi.

Dans l’Indiana, pendant qu’une coupure d’électricité paralyse la banlieue, Roy Neary, un réparateur de câbles, voit une « soucoupe volante » passer au-dessus de sa voiture. D’autres personnes sont également témoins de ce type de phénomène : Barry Guiler, un petit garçon de quatre ans, est réveillé par le bruit de ses jouets qui se mettent en route.

Cherchant à savoir d’où proviennent ces ovnis, Roy Neary se heurte aux rigoureuses consignes de silence imposées par le gouvernement fédéral. Obsédé par ce qu’il a vu et hanté par une image de montagne qu’il essaie désespérément de reconstituer, il est abandonné par sa femme Ronnie et ses enfants. Il n’y a que Jillian, la mère de Barry, qui le comprenne.

Parallèlement à ces événements, une commission internationale conduite par le savant français Claude Lacombe s’efforce d’en percer le mystère. Une évidence s’impose bientôt à eux : une forme d’intelligence extraterrestre tente d’établir un contact avec les Terriens.

Durée : 2h 15min | Aventure, Drame, Science Fiction

Avec Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr

Titre original Close Encounters of the Third Kind

Espace Marcel Carné Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge, France Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France 0169049833 https://www.emc91.org Le 17 septembre 1988, l’EMC – Espace Marcel Carné était inauguré en présence de l’un des meilleurs réalisateurs d’avant-guerre, le cinéaste Marcel Carné.

Le bâtiment a été conçu par le duo d’architectes, également célèbres, “Fabre et Perrottet”. Ils se sont inscrits dans une démarche de démocratisation de l’accès à la culture : ils ont révolutionné les salles de théâtre françaises en supprimant les symboles du théâtre à l’italienne qui opérait des distinctions de classes. Un parking ouvert, libre et gratuit, au niveau supérieur du centre commercial. Accès par l’avenue du Régiment Normandie Niemen (au niveau du McDonald’s).

Projection **Rencontres du troisième type**

©allocine