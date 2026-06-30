Visite du théâtre et du cinéma, Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge

Informations pratiques

Visite du théâtre et du cinéma Dimanche 20 septembre, 14h00 Espace Marcel Carné Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez les lieux cachés du public au théâtre et au cinéma : coulisses, arrière-scène, cabines de projection… Découvrez l’envers du décor ainsi qu’une exposition des archives de l’EMC. Visite tout public, d’une durée de deux heures.

Espace Marcel Carné Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge, France Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France 0169049833 https://www.emc91.org [{« type »: « email », « value »: « relationspubliques@emc91.org »}, {« owner »: {« uid »: 7358916, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-06-30T10:20:22.413Z », « data »: [{« eventDuration »: 120, « bookingContact »: « relationspubliques@emc91.org », « response »: {« passId »: 424197115, « isPending »: false, « addressId »: 871477}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « billetterie@emc91.org », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-30T10:20:22.096Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2412709, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-30T10:20:22.201Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 473488640, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789905600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-30T10:20:22.413Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/424197115 »}] Le 17 septembre 1988, l’EMC – Espace Marcel Carné était inauguré en présence de l’un des meilleurs réalisateurs d’avant-guerre, le cinéaste Marcel Carné.

Le bâtiment a été conçu par le duo d’architectes, également célèbres, “Fabre et Perrottet”. Ils se sont inscrits dans une démarche de démocratisation de l’accès à la culture : ils ont révolutionné les salles de théâtre françaises en supprimant les symboles du théâtre à l’italienne qui opérait des distinctions de classes. Un parking ouvert, libre et gratuit, au niveau supérieur du centre commercial. Accès par l’avenue du Régiment Normandie Niemen (au niveau du McDonald’s).

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