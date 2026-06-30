Visite du théâtre et du cinéma, Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge
dimanche 20 septembre 2026 · Espace Marcel Carné · Saint-Michel-sur-Orge
Informations pratiques
Visite du théâtre et du cinéma Dimanche 20 septembre, 14h00 Espace Marcel Carné Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Découvrez les lieux cachés du public au théâtre et au cinéma : coulisses, arrière-scène, cabines de projection… Découvrez l’envers du décor ainsi qu’une exposition des archives de l’EMC. Visite tout public, d’une durée de deux heures.
Espace Marcel Carné Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge, France Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France 0169049833 https://www.emc91.org [{« type »: « email », « value »: « relationspubliques@emc91.org »}, {« owner »: {« uid »: 7358916, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-06-30T10:20:22.413Z », « data »: [{« eventDuration »: 120, « bookingContact »: « relationspubliques@emc91.org », « response »: {« passId »: 424197115, « isPending »: false, « addressId »: 871477}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « billetterie@emc91.org », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-30T10:20:22.096Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2412709, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-30T10:20:22.201Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 473488640, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789905600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-30T10:20:22.413Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/424197115 »}] Le 17 septembre 1988, l’EMC – Espace Marcel Carné était inauguré en présence de l’un des meilleurs réalisateurs d’avant-guerre, le cinéaste Marcel Carné.
Le bâtiment a été conçu par le duo d’architectes, également célèbres, “Fabre et Perrottet”. Ils se sont inscrits dans une démarche de démocratisation de l’accès à la culture : ils ont révolutionné les salles de théâtre françaises en supprimant les symboles du théâtre à l’italienne qui opérait des distinctions de classes. Un parking ouvert, libre et gratuit, au niveau supérieur du centre commercial. Accès par l’avenue du Régiment Normandie Niemen (au niveau du McDonald’s).
Visite commentée
©EMC
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