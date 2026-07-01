Visite du théâtre en famille, Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge

Informations pratiques

Visite du théâtre en famille Dimanche 20 septembre, 10h00 Espace Marcel Carné Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Découvrez les lieux cachés au public au théâtre et au cinéma : coulisses, arrière-scène, cabines de projection… Découvrez l’envers du décor. Visite adaptée aux familles, d’une durée d’une heure. À 11h, deux films jeune public sont programmés : Le Kid de Charlie Chaplin (à partir de 5 ans) et un ciné-lecture pour les plus jeunes spectateurs dès 3 ans : Chien bleu et autres belles histoires de l’école des loisirs.

Espace Marcel Carné Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge, France Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France 0169049833 https://www.emc91.org [{« type »: « email », « value »: « relationspubliques@emc91.org »}] Le 17 septembre 1988, l’EMC – Espace Marcel Carné était inauguré en présence de l’un des meilleurs réalisateurs d’avant-guerre, le cinéaste Marcel Carné.

Le bâtiment a été conçu par le duo d’architectes, également célèbres, “Fabre et Perrottet”. Ils se sont inscrits dans une démarche de démocratisation de l’accès à la culture : ils ont révolutionné les salles de théâtre françaises en supprimant les symboles du théâtre à l’italienne qui opérait des distinctions de classes. Un parking ouvert, libre et gratuit, au niveau supérieur du centre commercial. Accès par l’avenue du Régiment Normandie Niemen (au niveau du McDonald’s).

Visite commentée

©EMC