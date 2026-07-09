Moiira Concert de Pop Celte française Centre Culturel Baschet Saint-Michel-sur-Orge
vendredi 16 octobre 2026 · Centre Culturel Baschet · Saint-Michel-sur-Orge
Informations pratiques
Saint-Michel-sur-Orge
Moiira Concert de Pop Celte française
Centre Culturel Baschet 1, rue Saint-Exupéry Saint-Michel-sur-Orge Essonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
https://www.helloasso.com/associations/bodhran/evenements/release-party-de-bats-toi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16 22:00:00
Date(s) :
2026-10-16
rendez-vous avec la POP celte française Concert de sortie d’Album ou Release Party Release party de l’album Bats-Toi
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Centre Culturel Baschet 1, rue Saint-Exupéry Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 80 37 23 58 culture@saintmichel91.fr
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English :
A look at the French Celtic pop scene: Album Release Concert or Release Party — Release party for the album %AB Bats-Toi %BB
L’événement Moiira Concert de Pop Celte française Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Coeur Essonne
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