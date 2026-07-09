Moiira Concert de Pop Celte française Centre Culturel Baschet Saint-Michel-sur-Orge

Informations pratiques

Saint-Michel-sur-Orge

Moiira Concert de Pop Celte française

Centre Culturel Baschet 1, rue Saint-Exupéry Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

https://www.helloasso.com/associations/bodhran/evenements/release-party-de-bats-toi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16 22:00:00

Date(s) :

2026-10-16

rendez-vous avec la POP celte française Concert de sortie d’Album ou Release Party Release party de l’album Bats-Toi

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Centre Culturel Baschet 1, rue Saint-Exupéry Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 80 37 23 58 culture@saintmichel91.fr

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English :

A look at the French Celtic pop scene: Album Release Concert or Release Party — Release party for the album %AB Bats-Toi %BB

L’événement Moiira Concert de Pop Celte française Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Coeur Essonne