La Valise Marrionnettique Centre Culturel Baschet Saint-Michel-sur-Orge
vendredi 9 octobre 2026 · Centre Culturel Baschet · Saint-Michel-sur-Orge
Informations pratiques
Saint-Michel-sur-Orge
La Valise Marrionnettique
Centre Culturel Baschet 1, rue Saint-Exupéry Saint-Michel-sur-Orge Essonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:45:00
fin : 2026-10-09 20:45:00
Date(s) :
2026-10-09
Marionnettes ? Vous avez dit Marionnettes ? C’est quoi en définitive LA MARI-ONNET-TE ? Nicolas Charentin, marionnettiste, répond par l’exemple en jouant et improvisant différents personnages, réunis dans une grosse valise.
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Centre Culturel Baschet 1, rue Saint-Exupéry Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 80 37 23 58 culture@saintmichel91.fr
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English :
%AB Puppets? Did you say puppets? What exactly is A PUPPET? %BB Nicolas Charentin, a puppeteer, answers with a demonstration, playing and improvising with various characters stored in a large suitcase.
L’événement La Valise Marrionnettique Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Coeur Essonne
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