La Valise Marrionnettique Centre Culturel Baschet Saint-Michel-sur-Orge

Informations pratiques

Saint-Michel-sur-Orge

La Valise Marrionnettique

Centre Culturel Baschet 1, rue Saint-Exupéry Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 18:45:00

fin : 2026-10-09 20:45:00

Date(s) :

2026-10-09

Marionnettes ? Vous avez dit Marionnettes ? C’est quoi en définitive LA MARI-ONNET-TE ? Nicolas Charentin, marionnettiste, répond par l’exemple en jouant et improvisant différents personnages, réunis dans une grosse valise.

.

Centre Culturel Baschet 1, rue Saint-Exupéry Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 80 37 23 58 culture@saintmichel91.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%AB Puppets? Did you say puppets? What exactly is A PUPPET? %BB Nicolas Charentin, a puppeteer, answers with a demonstration, playing and improvising with various characters stored in a large suitcase.

L’événement La Valise Marrionnettique Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Coeur Essonne