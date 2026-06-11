20 000 lieues sous les mers Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge
vendredi 13 novembre 2026 · Place Marcel Carné · Saint-Michel-sur-Orge
Informations pratiques
Saint-Michel-sur-Orge
20 000 lieues sous les mers
Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne
Tarif : 10 – 10 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 19:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-13 2026-11-14
Embarquez à bord du Nautilus !
Dans cette version du roman de Jules Verne, Valérie Lesort et Christian Hecq, sociétaire de la Comédie-Française, nous emmènent dans un monde fantastique. Là où les hommes côtoient les fonds marins.
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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org
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English :
Come aboard the Nautilus!
In this adaptation of Jules Verne’s novel, Valérie Lesort and Christian Hecq, a member of the Comédie-Française, take us on a journey into a fantastical world. A world where humans explore the depths of the ocean.
L’événement 20 000 lieues sous les mers Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Coeur Essonne
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