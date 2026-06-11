20 000 lieues sous les mers Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge

Informations pratiques

Saint-Michel-sur-Orge

20 000 lieues sous les mers

Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 10 – 10 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 19:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-13 2026-11-14

Embarquez à bord du Nautilus !

Dans cette version du roman de Jules Verne, Valérie Lesort et Christian Hecq, sociétaire de la Comédie-Française, nous emmènent dans un monde fantastique. Là où les hommes côtoient les fonds marins.

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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

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English :

Come aboard the Nautilus!

In this adaptation of Jules Verne’s novel, Valérie Lesort and Christian Hecq, a member of the Comédie-Française, take us on a journey into a fantastical world. A world where humans explore the depths of the ocean.

L’événement 20 000 lieues sous les mers Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Coeur Essonne