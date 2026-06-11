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Blockbuster Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge

samedi 3 octobre 2026 · Place Marcel Carné · Saint-Michel-sur-Orge

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place Marcel Carné
Adresse
Espace Marcel Carné (EMC) théâtre
Ville
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Département
Essonne
Tarif
7 7 20

Saint-Michel-sur-Orge

Blockbuster

Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03 20:20:00

Date(s) :
2026-10-03

Blockbuster, c’est l’étincelle idéale pour ouvrir une saison comme on n’en a jamais vécu !
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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33  billetterie@emc91.org

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English :

Blockbuster is the perfect way to kick off a season like we’ve never seen before!

L’événement Blockbuster Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Coeur Essonne

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