Blockbuster Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge
samedi 3 octobre 2026 · Place Marcel Carné · Saint-Michel-sur-Orge
Informations pratiques
Saint-Michel-sur-Orge
Blockbuster
Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03 20:20:00
Date(s) :
2026-10-03
Blockbuster, c’est l’étincelle idéale pour ouvrir une saison comme on n’en a jamais vécu !
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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org
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English :
Blockbuster is the perfect way to kick off a season like we’ve never seen before!
L’événement Blockbuster Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Coeur Essonne
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