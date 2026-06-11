Blockbuster Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge

Informations pratiques

Saint-Michel-sur-Orge

Blockbuster

Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03 20:20:00

Date(s) :

2026-10-03

Blockbuster, c’est l’étincelle idéale pour ouvrir une saison comme on n’en a jamais vécu !

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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

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English :

Blockbuster is the perfect way to kick off a season like we’ve never seen before!

L’événement Blockbuster Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Coeur Essonne