20 ans de photojournalisme à Saint-Restitut, Centre d’art contemporain de Saint-Restitut, Saint-Restitut

Informations pratiques

20 ans de photojournalisme à Saint-Restitut 3 septembre – 29 novembre Centre d’art contemporain de Saint-Restitut Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-03T15:00:00+02:00 – 2026-09-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-11-29T15:00:00+01:00 – 2026-11-29T18:00:00+01:00

Depuis 2005, le Centre d’art contemporain de Saint-Restitut consacre chaque année une parenthèse au photojournalisme. L’édition de cette année permettra de de réfléchir à l’évolution du métier de photojournaliste.

Photographes qui ont été exposés à Saint-Restitut:

Hocine Zaourar (2005), Matthias Bruggmann, Jérôme Delay, Bénédicte Kurzen, Noël Quidu, Anthony Suau (2009), Stanley Greene (2010) , Marie Laure de Decker (2011), Alexandra Boulat (2012) Patrick Chauvel (2013), Noël Quidu, Laurent Van der Stockt, Jérôme Delay (2014), Edouard Elias,Corentin Fohlen,Capucine Granier-Deferre,Cyril Marcilhacy,Sebastien Van Malleghem (2015), Olivier Jobard, Claire Billet (2016), hommage à Stanley Greene (2017), Laurent Van der Stockt (2018), Mazen Saggar (2019), Gary Knight (2020), carte blanche à Jérôme Delay (2021), Laurence Geai (2022-2023), Edward Kaprov (2024-2025).

Tous seront présentés lors de la Parenthèse 2026.

Sur une proposition de Jérôme Delay, photojournaliste.

Centre d’art contemporain de Saint-Restitut 3 passage de la cure, 26130 Saint-Restitut Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0623669645 https://cacstrestitut.fr/ Depuis 2001, le Centre d’art contemporain de Saint-Restitut a programmé 90 expositions dans l’espace de l’ancienne maison de la cure mise à disposition par la commune. Grâce à la bonne volonté des artistes invités, 4 expositions annuelles accompagnées d’interventions dans l’espace du village et de présentations au café de village Sidoine ont fait du CAC, association Lithos, une structure phare à l’échelle du département, de la région et au-delà. Parking à l’entrée du village.

Place handicapé à proximité de la galerie.

Depuis 2005, le Centre d’art contemporain de Saint-Restitut consacre chaque année une parenthèse au photojournalisme. L’édition de cette année permettra de de réfléchir à l’évolution du métier de qui…

©Alexandra Boulat, A la recherche d’une salle de classe. Beit Hanun, Gaza Novembre 2006.