20 ans du Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier : The Récital, Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier, Bussy-Saint-Martin

Informations pratiques

20 ans du Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier : The Récital Dimanche 20 septembre, 15h00 Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier Seine-et-Marne

Rendez-vous dans le parc si le temps le permet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:55:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:55:00+02:00

L’artiste lyrique internationale Barbara Hopkins est de retour pour une date exceptionnelle ! Et c’est au Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier qu’elle a réservé ce moment fabuleux alliant grâce et talent. Mais c’est sans compter sur les facéties du pianiste qui l’accompagne, Maestro Patrick ! Interprètes passionnés, ils bousculent les conventions et s’affranchissent des codes à l’insu de leur plein gré. Quand deux artistes aux antipodes l’un de l’autre doivent s’accorder tant bien que mal, quand le flegme de l’une n’a d’égal que les farces de l’autre, quand la catastrophe n’est jamais loin, cela promet un spectacle plein de joie et de bonne humeur à ne pas manquer… alors, The Récital must go on !

Par la compagnie Joe Sature et ses joyeux osselets

Écriture, mise en scène et interprétation : Sophie Girard et Philippe Jouan

Avec le regard et les retours de l’équipe artistique Joe Sature

Construction du piano : Pierre-André Goursolas

Création de la bande-son : Fabrice Bisson

Création du système son : Rémi Estival

Costumes : Anne Dussutour et Marion Danlos

Regard extérieur : Jérôme Jolicart

Aide à la création : DRAC Normandie, Région Normandie, Conseil général du Calvados, Ville de Caen.

Co-production : Archipel Scène Conventionnée d’Intérêt National de Granville, Atelier 231 – Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public de Sotteville-lès-Rouen, La Carrosserie-Mesnier de St Amand-Montrond, La Vache qui Rue lieu de création pour la rue de Moirans-en-Montagne, La Renaissance de Mondeville, Chantier Eclat(s) de rue de Caen, Le Sablier de Ifs.

Accueil en résidence : Musique en Plaine de Bouguébus, Musique Expérience de Ducey-les-chéris, Archipel Scène Conventionnée d’Intérêt National de Granville, La Carrosserie-Mesnier de St Amand-Montrond, La Vache qui Rue lieu de création pour la rue de Moirans-en-Montagne, Papillon Noir Théâtre, Le Bazarnaom de Caen, La Renaissance de Mondeville, Chantier Eclat(s) de rue de Caen, Le Sablier de Ifs.

Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier 1 rue de l’étang 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 35 46 72 https://www.marneetgondoire.fr/culture/parc-culturel-de-rentilly-michel-chartier-234.html [{« type »: « phone », « value »: « 0160354672 »}] Créé au début du XIXe siècle, le domaine de Rentilly fut la résidence de grandes familles, dont la famille Menier. La réhabilitation du domaine orchestrée par la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire a su faire resurgir la beauté naturelle du site. Le parc à l’anglaise vous séduira par ses chemins aménagés et ses espèces ornementales. Il vous offrira une vue panoramique toute particulière sur la vallée de la Brosse et les paysages avoisinants. La perspective à la française avec ses allées de tilleuls bordant trois bassins en cascades vous révèlera le château sous un jour nouveau. La forêt, quant à elle, est une véritable invitation à la promenade et à la détente grâce aux cheminements qui la parcourent et qui vous conduiront au cœur d’une nature en éveil. RER A gare de Torcy / D217 bis / D418

Spectacle « The Récital must go on ! » avec Barbara Hopkins et Maestro Patrick

© Philippe Leberre