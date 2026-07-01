Exposition « Beaux-Arbres », Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier, Bussy-Saint-Martin

Informations pratiques

Exposition « Beaux-Arbres » 19 et 20 septembre Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier Seine-et-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Situé au milieu du Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier, le château, qui abrite le musée intercommunal, se fond dans son environnement ; il s’efface pour laisser pleinement la place aux arbres qui se réfléchissent sur sa peau de miroir. Au cœur du musée, l’exposition Beaux-Arbres leur réserve une place de choix, les reflète et les accueille. Ici, ses collections centrées notamment sur les œuvres néo-impressionnistes du Groupe de Lagny et la peinture de paysage de la fin du XIXe siècle dialoguent avec des œuvres contemporaines, qui explorent les relations contradictoires, tantôt paisibles, tantôt inquiètes, que nous entretenons aujourd’hui avec les arbres, interrogeant notre rapport au monde.

Exposition conçue et organisée par le château de Rentilly, musée intercommunal.

Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier 1 rue de l’étang 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 35 46 72 https://www.marneetgondoire.fr/culture/parc-culturel-de-rentilly-michel-chartier-234.html Créé au début du XIXe siècle, le domaine de Rentilly fut la résidence de grandes familles, dont la famille Menier. La réhabilitation du domaine orchestrée par la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire a su faire resurgir la beauté naturelle du site. Le parc à l’anglaise vous séduira par ses chemins aménagés et ses espèces ornementales. Il vous offrira une vue panoramique toute particulière sur la vallée de la Brosse et les paysages avoisinants. La perspective à la française avec ses allées de tilleuls bordant trois bassins en cascades vous révèlera le château sous un jour nouveau. La forêt, quant à elle, est une véritable invitation à la promenade et à la détente grâce aux cheminements qui la parcourent et qui vous conduiront au cœur d’une nature en éveil. RER A gare de Torcy / D217 bis / D418

Exposition « Beaux-Arbres »