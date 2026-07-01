Visite historique du domaine de Rentilly, Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier, Bussy-Saint-Martin

Informations pratiques

Visite historique du domaine de Rentilly Dimanche 20 septembre, 11h00 Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier Seine-et-Marne

Gratuit ; tout public à partir de 8 ans ; rendez-vous devant le château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

À l’occasion des 43ème Journées européennes du Patrimoine, le Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier met à l’honneur l’histoire de ce domaine et des familles illustres qui en furent propriétaires. De la famille Thuret aux chocolatiers Menier, en passant par les collectionneurs d’art Nélie Jacquemart et Édouard André, vous découvrirez grâce à cette visite historique toute la richesse du domaine de Rentilly et les anecdotes qui s’y rattachent.

Par l’équipe de médiation du Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier

Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier 1 rue de l’étang 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 35 46 72 https://www.marneetgondoire.fr/culture/parc-culturel-de-rentilly-michel-chartier-234.html Créé au début du XIXe siècle, le domaine de Rentilly fut la résidence de grandes familles, dont la famille Menier. La réhabilitation du domaine orchestrée par la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire a su faire resurgir la beauté naturelle du site. Le parc à l’anglaise vous séduira par ses chemins aménagés et ses espèces ornementales. Il vous offrira une vue panoramique toute particulière sur la vallée de la Brosse et les paysages avoisinants. La perspective à la française avec ses allées de tilleuls bordant trois bassins en cascades vous révèlera le château sous un jour nouveau. La forêt, quant à elle, est une véritable invitation à la promenade et à la détente grâce aux cheminements qui la parcourent et qui vous conduiront au cœur d’une nature en éveil. RER A gare de Torcy / D217 bis / D418

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