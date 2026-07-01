AGENDA · Bussy-Saint-Martin
Visite commentée de l’église Saint-Martin de Bussy-Saint-Martin, Église Saint-Martin, Bussy-Saint-Martin
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Bussy-Saint-Martin
Informations pratiques
Visite commentée de l’église Saint-Martin de Bussy-Saint-Martin Dimanche 20 septembre, 10h30 Église Saint-Martin Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite commentée de l’église Saint-Martin, classé monument historique à Bussy-Saint-Martin
Église Saint-Martin 10 Rue de l’Etang 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin 77600 Seine-et-Marne Île-de-France
Visite commentée
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