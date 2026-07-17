Les temps d’art, Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier, Bussy-Saint-Martin

Informations pratiques

Les temps d’art 18 – 20 septembre Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier Seine-et-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dispositif installé au second étage du château , les temps d’art mettent à l’honneur les arts visuels à travers le travail d’un artiste. Ici, c’est à vous de jouer et de vous glisser, petits ou grands, entre amis ou en famille, dans la peau d’un artiste. L’idée est simple : à partir d’un protocole établi par l’artiste invité cette saison, vous participez à la création d’une œuvre collective et découvrez, à cette occasion, un univers artistique singulier. Pour cet automne-hiver, le Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier confie les clés des temps d’art à Cécile Davidovici. Artiste touche-à-tout, son parcours la conduit vers la broderie qu’elle pratique aujourd’hui et qu’elle vous invite à découvrir. Sur un métier ou sur des tambours à broder, venez, point après point, faire grandir l’œuvre collective qui vous est proposée. Soyez curieux et rendez-vous au château pour découvrir les temps d’art qui n’attendent plus que vous.

Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier 1 rue de l’étang 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 35 46 72 https://www.marneetgondoire.fr/culture/parc-culturel-de-rentilly-michel-chartier-234.html Créé au début du XIXe siècle, le domaine de Rentilly fut la résidence de grandes familles, dont la famille Menier. La réhabilitation du domaine orchestrée par la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire a su faire resurgir la beauté naturelle du site. Le parc à l’anglaise vous séduira par ses chemins aménagés et ses espèces ornementales. Il vous offrira une vue panoramique toute particulière sur la vallée de la Brosse et les paysages avoisinants. La perspective à la française avec ses allées de tilleuls bordant trois bassins en cascades vous révèlera le château sous un jour nouveau. La forêt, quant à elle, est une véritable invitation à la promenade et à la détente grâce aux cheminements qui la parcourent et qui vous conduiront au cœur d’une nature en éveil. RER A gare de Torcy / D217 bis / D418

Exposition « Les temps d’art »

© Cécile Davidovici