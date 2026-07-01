Le vernissage des enfants, Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier, Bussy-Saint-Martin

Informations pratiques

Le vernissage des enfants Dimanche 20 septembre, 11h00 Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier Seine-et-Marne

Gratuit ; pour les enfants de 6 à 12 ans ; réservation à partir du 7 septembre 2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Le vernissage des enfants est un rendez-vous désormais incontournable du mois de septembre, au Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier. Ce dimanche matin, les enfants, et seulement eux, sont les invités d’honneur du musée intercommunal pour profiter, en compagnie de l’équipe de médiation, de la toute nouvelle exposition consacrée aux arbres. Ensemble, ils découvrent les œuvres, passent de salle en salle et jouent aux artistes en herbe en réalisant à leur tour une forêt. Ce rendez-vous tout aussi artistique que convivial s’achèvera autour d’un jus de fruit, en compagnie des parents.

Par l’équipe de médiation du Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier

Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier 1 rue de l’étang 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 35 46 72 https://www.marneetgondoire.fr/culture/parc-culturel-de-rentilly-michel-chartier-234.html [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 35 46 72 »}] Créé au début du XIXe siècle, le domaine de Rentilly fut la résidence de grandes familles, dont la famille Menier. La réhabilitation du domaine orchestrée par la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire a su faire resurgir la beauté naturelle du site. Le parc à l’anglaise vous séduira par ses chemins aménagés et ses espèces ornementales. Il vous offrira une vue panoramique toute particulière sur la vallée de la Brosse et les paysages avoisinants. La perspective à la française avec ses allées de tilleuls bordant trois bassins en cascades vous révèlera le château sous un jour nouveau. La forêt, quant à elle, est une véritable invitation à la promenade et à la détente grâce aux cheminements qui la parcourent et qui vous conduiront au cœur d’une nature en éveil. RER A gare de Torcy / D217 bis / D418

Atelier « Le vernissage des enfants »