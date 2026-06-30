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200 voix pour Goldman Place de la Résistance Belfort

dimanche 21 mars 2027 · Place de la Résistance · Belfort

Informations pratiques

Début
dimanche 21 mars 2027
Fin
dimanche 21 mars 2027
Heure de début
17:00:00
Lieu
Place de la Résistance
Adresse
Maison du Peuple
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Tarif
38 38 48 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Belfort

200 voix pour Goldman

Place de la Résistance Maison du Peuple Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 38 – 38 – 48 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-21 17:00:00
fin : 2027-03-21

Date(s) :
2027-03-21

Fermez les yeux et laissez-vous emporter par la voix sincère et bouleversante de Flo Gallo. Une voix si proche de celle de Goldman qu’elle en devient troublante d’émotion.

Entouré de 200 choristes, replongez dans les plus belles chansons de Jean-Jacques Goldman, celles gravées à jamais dans nos cœurs Envole-moi, Encore un matin, Je te donne, Quand la musique est bonne… Autant de titres intemporels qui réveillent les souvenirs et rassemblent toutes les générations.

Musicien passionné, comme son idole, Flo vous embarque dans une parenthèse musicale intense, chaleureuse et inoubliable… qui ne laissera personne indifférent.   .

Place de la Résistance Maison du Peuple Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 26 97 84 43  billetterie@dhmanagement.fr

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English : 200 voix pour Goldman

L’événement 200 voix pour Goldman Belfort a été mis à jour le 2026-06-30 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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