200 voix pour Goldman Place de la Résistance Belfort
dimanche 21 mars 2027 · Place de la Résistance · Belfort
Informations pratiques
Belfort
200 voix pour Goldman
Place de la Résistance Maison du Peuple Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 38 – 38 – 48 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-21 17:00:00
fin : 2027-03-21
Date(s) :
2027-03-21
Fermez les yeux et laissez-vous emporter par la voix sincère et bouleversante de Flo Gallo. Une voix si proche de celle de Goldman qu’elle en devient troublante d’émotion.
Entouré de 200 choristes, replongez dans les plus belles chansons de Jean-Jacques Goldman, celles gravées à jamais dans nos cœurs Envole-moi, Encore un matin, Je te donne, Quand la musique est bonne… Autant de titres intemporels qui réveillent les souvenirs et rassemblent toutes les générations.
Musicien passionné, comme son idole, Flo vous embarque dans une parenthèse musicale intense, chaleureuse et inoubliable… qui ne laissera personne indifférent. .
Place de la Résistance Maison du Peuple Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 26 97 84 43 billetterie@dhmanagement.fr
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English : 200 voix pour Goldman
L’événement 200 voix pour Goldman Belfort a été mis à jour le 2026-06-30 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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