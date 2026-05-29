200 voix pour Goldman Micropolis Besançon
200 voix pour Goldman Micropolis Besançon dimanche 7 mars 2027.
Besançon
200 voix pour Goldman
Micropolis 3 Boulevard O Besançon Doubs
Tarif : 38 – 38 – 48 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-07 17:00:00
fin : 2027-03-07
Date(s) :
2027-03-07
Fermez les yeux et laissez-vous emporter par la voix sincère et bouleversante de Flo Gallo. Une voix si proche de celle de Goldman qu’elle en devient troublante d’émotion.
Entouré de 200 choristes, replongez dans les plus belles chansons de Jean-Jacques Goldman, celles gravées à jamais dans nos coeurs Envole-moi, Encore un matin, Je te donne, Quand la musique est bonne… Autant de titres intemporels qui réveillent les souvenirs et rassemblent toutes les générations.
Musicien passionné, comme son idole, Flo vous embarque dans une parenthèse musicale intense, chaleureuse et inoubliable… qui ne laissera personne indifférent. .
Micropolis 3 Boulevard O Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 26 97 84 43 billetterie@dhmanagement.fr
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English : 200 voix pour Goldman
L’événement 200 voix pour Goldman Besançon a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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