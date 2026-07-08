200 voix pour Goldman Le Kabaret Reims
vendredi 18 juin 2027 · Le Kabaret · Reims
Informations pratiques
Reims
200 voix pour Goldman
Le Kabaret 20 Rue du Val Clair Reims Marne
Tarif : 38 – 38 – 48 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-18 20:00:00
fin : 2027-06-18 22:00:00
Date(s) :
2027-06-18
Tout public
Fermez les yeux et laissez-vous emporter par la voix sincère et bouleversante de Flo Gallo. Une voix si proche de celle de Goldman qu’elle en devient troublante d’émotion.
Entouré de 200 choristes, replongez dans les plus belles chansons de Jean-Jacques Goldman, celles gravées à jamais dans nos cœurs Envole-moi, Encore un matin, Je te donne, Quand la musique est bonne… Autant de titres intemporels qui réveillent les souvenirs et rassemblent toutes les générations.
Musicien passionné, comme son idole, Flo vous embarque dans une parenthèse musicale intense, chaleureuse et inoubliable… qui ne laissera personne indifférent. .
Le Kabaret 20 Rue du Val Clair Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 97 84 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 200 voix pour Goldman
L’événement 200 voix pour Goldman Reims a été mis à jour le 2026-07-03 par ADT de la Marne
À voir aussi à Reims (Marne)
- TRIO PANTOUM THEATRE DU CHEMIN VERT Reims 8 juillet 2026
- Planétarium Histoires à chuchoter la nuit Planétarium Reims 8 juillet 2026
- Trio Pantoum Trésors de Russie | Les Flâneries Musicales Théâtre du Chemin Vert Reims 8 juillet 2026
- QUATUOR HANSON CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER Reims 9 juillet 2026
- Quatuor Hanson Ma Bohème | Les Flâneries Musicales Champagne Louis Roederer Reims 9 juillet 2026