20ème congrès français de sédimentologie, Bâtiment Bouygues Théâtre Joël Rousseau, Gif-sur-Yvette

20ème congrès français de sédimentologie 26 – 30 octobre Bâtiment Bouygues Théâtre Joël Rousseau Essonne

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-26T09:00:00+01:00 – 2026-10-26T18:00:00+01:00

Fin : 2026-10-30T09:00:00+01:00 – 2026-10-30T18:00:00+01:00

20ème congrès français de sédimentologie – ASF 2026

Du 27 au 29 octobre 2026 à Paris-Saclay

L’Association des Sédimentologistes Français (ASF), l’Université Paris-Saclay et le laboratoire Géosciences Paris-Saclay (GEOPS) organisent le 20ème congrès français de sédimentologie, qui se tiendra du mardi 27 au jeudi 29 octobre 2026 sur le campus de l’Université Paris-Saclay, au sein du bâtiment Bouygues de CentraleSupélec.

Le congrès français de sédimentologie est le congrès de l’Association des Sédimentologistes Français (ASF). Il est organisé tous les deux ans, par une université ou école depuis 1987, et rassemble en moyenne 300 participants. C’est la première fois qu’il se tiendra sur le site de Paris-Saclay.

Cette 20ème édition sera une nouvelle occasion de rassembler notre communauté pour un temps fort d’échanges, de collaboration et de débat d’idées, allant des approches académiques aux applications sociétales et économiques, au travers de sessions scientifiques et d’excursions de terrain. Il est également prévu d’établir un état des lieux des opportunités d’emploi notamment via un forum des métiers, ainsi que de présenter les dernières innovations numériques lors d’un atelier dédié.

Dix thèmes scientifiques sont proposés, chacun coordonné par des scientifiques locaux, couvrant l’ensemble des grands domaines de la sédimentologie : processus des systèmes sédimentaires en domaine marin et continental, paléoenvironnements, géodynamique et architecture des bassins sédimentaires, etc.

Par ailleurs, plusieurs thèmes en lien avec les axes forts de l’Université Paris-Saclay sont mis en avant, tels que Bassins & Ressources, Diagenèse, Paléoclimats ou encore Processus des hautes latitudes. Un thème d’ouverture sera également proposé autour de la Zone critique, et d’autres proposés autour du numérique, du géopatrimoine, ainsi que des programmes PEPR Sous-sol, bien commun et du Référentiel Géologique de la France.

Comme à l’ASF2024 à Lille, nous donnerons la possibilité aux présentateurs de publier un article de “rang A” en anglais, avec comité de lecture, numéro DOI, dans un volume dédié hébergé sur HAL par l’ASF (voir ici).

Pour favoriser la convivialité et les échanges devant les posters, les pauses-café et les déjeuners seront servis sur place. La soirée de gala aura lieu à Paris sur une péniche, et des sorties sur le terrain seront proposées le lundi 26 et le vendredi 30. Le congrès de l’ASF est également le moment de l’Assemblée Générale de l’association, qui aura lieu le 28 octobre.

Bâtiment Bouygues Théâtre Joël Rousseau 9 rue Joliot Curie 91190 Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://premc.org/asf2026/inscription/ »}] [{« link »: « https://hal.science/hal-05279613v1 »}]

L’Association des Sédimentologistes Français (ASF), l’Université Paris-Saclay et le laboratoire Géosciences Paris-Saclay (GEOPS) organisent le 20ème congrès français de sédimentologie. Bassins sédimentaires et ressources Diagènese

GS Géosciences