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20ème Marche populaire La Briotine Val de Briey

dimanche 23 août 2026 · Val de Briey

20ème Marche populaire La Briotine Val de Briey

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
1 place de l'hotel de ville
Ville
54150 Val de Briey
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif

Val de Briey

20ème Marche populaire La Briotine

1 place de l’hotel de ville Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23 15:30:00

Date(s) :
2026-08-23

20ème Marche Populaire Internationale La Briotine organisée par l’Union Nationale des Parachutistes du Val de Briey

Parcours: 6, 13, 20 kmTout public
  .

1 place de l’hotel de ville Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 16 00 

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English :

20th La Briotine International Fun Run, organized by the National Union of Parachutists of the Val de Briey

Distances: 6, 13, 20 km

L’événement 20ème Marche populaire La Briotine Val de Briey a été mis à jour le 2026-07-28 par MILTOL

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