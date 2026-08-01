Informations pratiques

Val de Briey

20ème Marche populaire La Briotine

1 place de l’hotel de ville Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 07:00:00

fin : 2026-08-23 15:30:00

Date(s) :

2026-08-23

20ème Marche Populaire Internationale La Briotine organisée par l’Union Nationale des Parachutistes du Val de Briey

Parcours: 6, 13, 20 kmTout public

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1 place de l’hotel de ville Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 16 00

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English :

20th La Briotine International Fun Run, organized by the National Union of Parachutists of the Val de Briey

Distances: 6, 13, 20 km

L’événement 20ème Marche populaire La Briotine Val de Briey a été mis à jour le 2026-07-28 par MILTOL