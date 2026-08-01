20ème Marche populaire La Briotine Val de Briey
dimanche 23 août 2026 · Val de Briey
Informations pratiques
Val de Briey
20ème Marche populaire La Briotine
1 place de l’hotel de ville Val de Briey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23 15:30:00
Date(s) :
2026-08-23
20ème Marche Populaire Internationale La Briotine organisée par l’Union Nationale des Parachutistes du Val de Briey
Parcours: 6, 13, 20 kmTout public
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1 place de l’hotel de ville Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 16 00
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English :
20th La Briotine International Fun Run, organized by the National Union of Parachutists of the Val de Briey
Distances: 6, 13, 20 km
L’événement 20ème Marche populaire La Briotine Val de Briey a été mis à jour le 2026-07-28 par MILTOL
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