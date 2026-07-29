20ème Nuit du Blues Vincent Bucher Trio Nicolle & Dîmes Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

20ème Nuit du Blues Vincent Bucher Trio Nicolle & Dîmes

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

20eme nuit du BLUES

Vincent Bucher Trio

C’est un trio que les amoureux du Blues et de 606 connaissent bien. Vincent Bucher est un des harmonicistes les plus originaux de la scène française. Son talent est reconnu internationalement, et l’a mené à collaborer avec de grandes figures du blues. Il sera accompagné de deux guitaristes talentueux, Jérémie Tepper et Mick Ravassat.

Nicolle & Dîmes

Nicolle ROCHELLE, chanteuse, danseuse et actrice Américaine connue dans le rôle de Josephine Baker, viendra rendre hommage à ces Reines du Blues, de L’Early Soul et du Rythm & Blues que furent Tina Turner, Etta James et Sugar Pie Desanto. Une relecture endiablée, transcendée par l’énergie et la voix chaude de Nicolle ainsi que par les furieux solos de ses musiciens, vous ferons sauter de votre chaise !

Auteur Compositeur

Vincent Bucher Trio

Nicolle & Dîmes

Distribution complète

VINCENT BUCHER TRIO

Vincent BUCHER Harmonica Vocal

Jérémie TEPPER Guitare

Mike RAVASSAT Guitare

NICOLLE & DIMES

Nicolle ROCHELLE Chant Lead

Mathias LUSZPINSKI Saxophone Ténor

Fabien LIPPENS Guitare

Stéphane BARRAL Basse

Gaël PETETIN Batterie

Durée 3H avec entracte

Billetterie à Agence d’attractivité Sens Intense (1,20€ de frais de réservation en sus) .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68 606reed-and-blues@orange.fr

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English : 20ème Nuit du Blues Vincent Bucher Trio Nicolle & Dîmes

L’événement 20ème Nuit du Blues Vincent Bucher Trio Nicolle & Dîmes Sens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais