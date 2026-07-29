UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sens

20ème Nuit du Blues Vincent Bucher Trio Nicolle & Dîmes Théâtre Municipal Sens

vendredi 18 septembre 2026 · Théâtre Municipal · Sens

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre Municipal
Adresse
21 Boulevard des Garibaldi
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sens

20ème Nuit du Blues Vincent Bucher Trio Nicolle & Dîmes

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

20eme nuit du BLUES

Vincent Bucher Trio

C’est un trio que les amoureux du Blues et de 606 connaissent bien. Vincent Bucher est un des harmonicistes les plus originaux de la scène française. Son talent est reconnu internationalement, et l’a mené à collaborer avec de grandes figures du blues. Il sera accompagné de deux guitaristes talentueux, Jérémie Tepper et Mick Ravassat.

Nicolle & Dîmes

Nicolle ROCHELLE, chanteuse, danseuse et actrice Américaine connue dans le rôle de Josephine Baker, viendra rendre hommage à ces Reines du Blues, de L’Early Soul et du Rythm & Blues que furent Tina Turner, Etta James et Sugar Pie Desanto. Une relecture endiablée, transcendée par l’énergie et la voix chaude de Nicolle ainsi que par les furieux solos de ses musiciens, vous ferons sauter de votre chaise !

Auteur Compositeur
Vincent Bucher Trio
Nicolle & Dîmes

Distribution complète
VINCENT BUCHER TRIO
Vincent BUCHER Harmonica Vocal
Jérémie TEPPER Guitare
Mike RAVASSAT Guitare

NICOLLE & DIMES
Nicolle ROCHELLE Chant Lead
Mathias LUSZPINSKI Saxophone Ténor
Fabien LIPPENS Guitare
Stéphane BARRAL Basse
Gaël PETETIN Batterie

Durée 3H avec entracte
Billetterie à Agence d’attractivité Sens Intense (1,20€ de frais de réservation en sus)   .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68  606reed-and-blues@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 20ème Nuit du Blues Vincent Bucher Trio Nicolle & Dîmes

L’événement 20ème Nuit du Blues Vincent Bucher Trio Nicolle & Dîmes Sens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais

À voir aussi à Sens (Yonne)