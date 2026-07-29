20ème Nuit du Blues Vincent Bucher Trio Nicolle & Dîmes Théâtre Municipal Sens
vendredi 18 septembre 2026 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
20ème Nuit du Blues Vincent Bucher Trio Nicolle & Dîmes
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
20eme nuit du BLUES
Vincent Bucher Trio
C’est un trio que les amoureux du Blues et de 606 connaissent bien. Vincent Bucher est un des harmonicistes les plus originaux de la scène française. Son talent est reconnu internationalement, et l’a mené à collaborer avec de grandes figures du blues. Il sera accompagné de deux guitaristes talentueux, Jérémie Tepper et Mick Ravassat.
Nicolle & Dîmes
Nicolle ROCHELLE, chanteuse, danseuse et actrice Américaine connue dans le rôle de Josephine Baker, viendra rendre hommage à ces Reines du Blues, de L’Early Soul et du Rythm & Blues que furent Tina Turner, Etta James et Sugar Pie Desanto. Une relecture endiablée, transcendée par l’énergie et la voix chaude de Nicolle ainsi que par les furieux solos de ses musiciens, vous ferons sauter de votre chaise !
Auteur Compositeur
Vincent Bucher Trio
Nicolle & Dîmes
Distribution complète
VINCENT BUCHER TRIO
Vincent BUCHER Harmonica Vocal
Jérémie TEPPER Guitare
Mike RAVASSAT Guitare
NICOLLE & DIMES
Nicolle ROCHELLE Chant Lead
Mathias LUSZPINSKI Saxophone Ténor
Fabien LIPPENS Guitare
Stéphane BARRAL Basse
Gaël PETETIN Batterie
Durée 3H avec entracte
Billetterie à Agence d’attractivité Sens Intense (1,20€ de frais de réservation en sus) .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68 606reed-and-blues@orange.fr
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English : 20ème Nuit du Blues Vincent Bucher Trio Nicolle & Dîmes
L’événement 20ème Nuit du Blues Vincent Bucher Trio Nicolle & Dîmes Sens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais
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