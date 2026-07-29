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AGENDA · Sens

Bal baroque avec Les Epopées Place de la République Sens

samedi 1 août 2026 · Place de la République · Sens

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de la République
Adresse
Marché couvert
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
30 30 30 Autres Tarifs

Sens

Bal baroque avec Les Epopées

Place de la République Marché couvert Sens Yonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

L’Ensemble Les Epopées et la Compagnie Les Grands Écarts vous proposent un bal baroque, de quoi voyager dans le temps à la découverte de l’univers raffiné des bals du 17ème siècle !

Vous n’avez jamais dansé un menuet ? Pas de panique ! Des ateliers gratuits d’initiation à la danse baroque sont proposés en amont pour apprendre les pas essentiels et briller le soir du bal.

Les costumes d’époque sont vivement encouragés !   .

Place de la République Marché couvert Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Bal baroque avec Les Epopées

L’événement Bal baroque avec Les Epopées Sens a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Sens et Sénonais

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