Bal baroque avec Les Epopées Place de la République Sens

Informations pratiques

Sens

Bal baroque avec Les Epopées

Place de la République Marché couvert Sens Yonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

L’Ensemble Les Epopées et la Compagnie Les Grands Écarts vous proposent un bal baroque, de quoi voyager dans le temps à la découverte de l’univers raffiné des bals du 17ème siècle !

Vous n’avez jamais dansé un menuet ? Pas de panique ! Des ateliers gratuits d’initiation à la danse baroque sont proposés en amont pour apprendre les pas essentiels et briller le soir du bal.

Les costumes d’époque sont vivement encouragés ! .

Place de la République Marché couvert Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Bal baroque avec Les Epopées

L’événement Bal baroque avec Les Epopées Sens a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Sens et Sénonais