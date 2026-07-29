Bal baroque avec Les Epopées Place de la République Sens
samedi 1 août 2026 · Place de la République · Sens
Informations pratiques
Sens
Bal baroque avec Les Epopées
Place de la République Marché couvert Sens Yonne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
L’Ensemble Les Epopées et la Compagnie Les Grands Écarts vous proposent un bal baroque, de quoi voyager dans le temps à la découverte de l’univers raffiné des bals du 17ème siècle !
Vous n’avez jamais dansé un menuet ? Pas de panique ! Des ateliers gratuits d’initiation à la danse baroque sont proposés en amont pour apprendre les pas essentiels et briller le soir du bal.
Les costumes d’époque sont vivement encouragés ! .
Place de la République Marché couvert Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Bal baroque avec Les Epopées
L’événement Bal baroque avec Les Epopées Sens a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Sens et Sénonais
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