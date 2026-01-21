21ème édition des Foulées du 12ème La Cipale Paris

Le 14 juin

2026, pour la 21ème édition des « Foulées du 12e » ,

vous y trouverez une équipe de la SAM Paris 12 et tous ses bénévoles impatients

de vous revoir en pleine forme au départ des Foulées.

Planifiez

votre prochain défi le 14 juin 2026.

· 5 km départ à 8h45

· 10 km départ à 9h30

· 1 000 m départ à 11h pour les enfants de 7 à 9 ans.

• 1 500 m

départ à 11h15 pour les enfants de 10 à 11 ans

Cette année 4 Défis Duo

Famille – sur le 10km – sont ajoutés

Chaque équipe est composée de deux

membres d’une même famille, selon les catégories suivantes :

Duo Mère–Fille

Duo Mère–Fils

Duo Père–Fille

Duo Père–Fils

Chaque duo

doit être constitué de deux coureurs inscrits franchissant la ligne d’arrivée du 10 km.

Lors de

l’inscription, veuillez préciser :

Votre participation au Duo

Famille

Famille Le type de duo

Le nom de votre duo

Classement

:

Le classement est établi sur la base du cumul des temps des deux coureurs.

L’équipe totalisant le temps le plus faible remporte le défi dans sa catégorie.

Les Foulées du 12ème se composent de deux épreuves de course à pied chronométrées et mesurées officiellement de 5 kilomètres et 10 kilomètres à Label « Route Bronze » de la FFA, qualificatives pour les Championnats de France et de deux épreuves de course à pied pour les enfants : « Kids Foulées ».

Le dimanche 14 juin 2026

de 08h00 à 12h00

payant

Tarifs pour le 5 km : 14 euros en

février, 15 euros en mars et avril, 16 euros en mai et juin.

Tarifs pour le 10 km : 20 euros en

février, 22 euros en mars et avril, 24 euros en mai et juin.

Les licenciés FFA bénéficient de 2 euros de réduction.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T11:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T08:00:00+02:00_2026-06-14T12:00:00+02:00

La Cipale 51, avenue de Gravelle 75012 Paris

https://foulees.samparis12.org/



Afficher la carte du lieu La Cipale et trouvez le meilleur itinéraire

