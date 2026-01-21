21ème édition des Foulées du 12ème La Cipale Paris
21ème édition des Foulées du 12ème La Cipale Paris dimanche 14 juin 2026.
Le 14 juin
2026, pour la 21ème édition des « Foulées du 12e » ,
vous y trouverez une équipe de la SAM Paris 12 et tous ses bénévoles impatients
de vous revoir en pleine forme au départ des Foulées.
Planifiez
votre prochain défi le 14 juin 2026.
· 5 km départ à 8h45
· 10 km départ à 9h30
· 1 000 m départ à 11h pour les enfants de 7 à 9 ans.
• 1 500 m
départ à 11h15 pour les enfants de 10 à 11 ans
Cette année 4 Défis Duo
Famille – sur le 10km – sont ajoutés
Chaque équipe est composée de deux
membres d’une même famille, selon les catégories suivantes :
- Duo Mère–Fille
- Duo Mère–Fils
- Duo Père–Fille
- Duo Père–Fils
Chaque duo
doit être constitué de deux coureurs inscrits franchissant la ligne d’arrivée du 10 km.
Lors de
l’inscription, veuillez préciser :
- Votre participation au Duo
Famille
- Le type de duo
- Le nom de votre duo
Classement
:
Le classement est établi sur la base du cumul des temps des deux coureurs.
L’équipe totalisant le temps le plus faible remporte le défi dans sa catégorie.
Les Foulées du 12ème se composent de deux épreuves de course à pied chronométrées et mesurées officiellement de 5 kilomètres et 10 kilomètres à Label « Route Bronze » de la FFA, qualificatives pour les Championnats de France et de deux épreuves de course à pied pour les enfants : « Kids Foulées ».
Le dimanche 14 juin 2026
de 08h00 à 12h00
payant
Tarifs pour le 5 km : 14 euros en
février, 15 euros en mars et avril, 16 euros en mai et juin.
Tarifs pour le 10 km : 20 euros en
février, 22 euros en mars et avril, 24 euros en mai et juin.
Les licenciés FFA bénéficient de 2 euros de réduction.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T11:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T08:00:00+02:00_2026-06-14T12:00:00+02:00
La Cipale 51, avenue de Gravelle 75012 Paris
https://foulees.samparis12.org/
