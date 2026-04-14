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22e Open d’Echecs Place Mure Ravaud Villard-de-Lans

22e Open d’Echecs Place Mure Ravaud Villard-de-Lans dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Place Mure Ravaud

Adresse : La Coupole

Ville : 38250 Villard-de-Lans

Département : Isère

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Villard-de-Lans

22e Open d’Echecs

Place Mure Ravaud La Coupole Villard-de-Lans Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-06-28

2 tournois organisés par l’Echiquier Grenoblois. Tournoi principal ouvert à tous, tournoi accession réservé aux joueurs dont le classement est inférieur à 1651 ELO. Pour chaque tournoi, prix et coupes par catégories ELO, par catégories d’âges.
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Place Mure Ravaud La Coupole Villard-de-Lans 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 02 21 10 

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English : 20e Open d’Echecs

2 tournaments. Main tournament open to all and accession tournament reserved for players with a rating below 1651 ELO. For each tournament, prizes and cups per ELO categories, age categories, as well as a special prize for female players…

L’événement 22e Open d’Echecs Villard-de-Lans a été mis à jour le 2026-04-14 par Office Municipal de Tourisme de Villard-de-Lans

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