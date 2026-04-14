22e Open d’Echecs Place Mure Ravaud Villard-de-Lans
22e Open d’Echecs Place Mure Ravaud Villard-de-Lans dimanche 28 juin 2026.
Villard-de-Lans
22e Open d’Echecs
Place Mure Ravaud La Coupole Villard-de-Lans Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-06-28
2 tournois organisés par l’Echiquier Grenoblois. Tournoi principal ouvert à tous, tournoi accession réservé aux joueurs dont le classement est inférieur à 1651 ELO. Pour chaque tournoi, prix et coupes par catégories ELO, par catégories d’âges.
.
Place Mure Ravaud La Coupole Villard-de-Lans 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 02 21 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 20e Open d’Echecs
2 tournaments. Main tournament open to all and accession tournament reserved for players with a rating below 1651 ELO. For each tournament, prizes and cups per ELO categories, age categories, as well as a special prize for female players…
L’événement 22e Open d’Echecs Villard-de-Lans a été mis à jour le 2026-04-14 par Office Municipal de Tourisme de Villard-de-Lans
À voir aussi à Villard-de-Lans (Isère)
- Vercors en Lumières Villard-de-Lans Isère 1 mai 2026
- La boucle du Clariant VTTAE Villard-de-Lans Isère 1 mai 2026
- Le Grand Tour des 4 Montagnes Circuit Gravel & VTTAE n°90 Noir Villard-de-Lans Isère 1 mai 2026
- Château Julien Circuit Gravel & VTTAE n°88 Rouge Villard-de-Lans Isère 1 mai 2026
- La Plaine de Lans Circuit Gravel & VTTAE n°80 Vert Villard-de-Lans Isère 1 mai 2026