« Le Clan », photographies de Benjamin Bechet, Maison du patrimoine, Villard-de-Lans

« Le Clan », photographies de Benjamin Bechet Samedi 23 mai, 10h00, 14h00 Maison du patrimoine Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Accompagné dans sa démarche par le Parc Naturel Régional du Vercors, Benjamin Bechet a parcouru le plateau du Vercors de 2021 à 2024 et photographié le comportement des êtres humains avec le milieu naturel et les autres vivants du massif.

« Par son insularité rocailleuse, ses contraintes géophysiques, le Vercors développe sa singularité culturelle dans les relations qu’entretiennent les habitants à la forêt, au gibier, aux espèces protégées. »

De ce travail, un livre a vu le jour « Le Clan », aux éditions André Frères.

Il sera présenté samedi 23 mai à 11 heures en présence de l’auteur.

Maison du patrimoine Place de la libération, 38250 Villard-de-Lans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Villard-de-Lans 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.villard-de-lans.fr https://maisonpatrimoine.villard-de-lans.fr/MAIPAT-V2.html La maison du patrimoine, créée par Jacques Lamoure et installée dans l’ancienne mairie, présente l’histoire de Villard de Lans et de son canton du XIXᵉ au milieu du XXᵉ siècle. Une riche collection d’objets témoigne de ce passé.

Accompagné dans sa démarche par le Parc Naturel Régional du Vercors, Benjamin Bechet a parcouru le plateau du Vercors de 2021 à 2024 et photographié le comportement des êtres humains avec le milieu …

©Müesli