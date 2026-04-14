Jeu-photo, Maison du patrimoine, Villard-de-Lans

Jeu-photo Samedi 23 mai, 15h30 Maison du patrimoine Isère

À partir de 8 ans.

Sur réservation uniquement – places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Jeu photo autour de l’exposition de photographies de Benjamin Bechet. À partir de 8 ans.

Sur réservation uniquement – places limitées

Maison du patrimoine Place de la libération, 38250 Villard-de-Lans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Villard-de-Lans 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.villard-de-lans.fr https://maisonpatrimoine.villard-de-lans.fr/MAIPAT-V2.html [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 95 17 31 »}] La maison du patrimoine, créée par Jacques Lamoure et installée dans l’ancienne mairie, présente l’histoire de Villard de Lans et de son canton du XIXᵉ au milieu du XXᵉ siècle. Une riche collection d’objets témoigne de ce passé.

Jeu photo autour de l’exposition de photographies de Benjamin Bechet. À partir de 8 ans.

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