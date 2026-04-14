Exposition permanente « Au pays des Quatre Montagnes », Maison du patrimoine, Villard-de-Lans

Exposition permanente « Au pays des Quatre Montagnes » Samedi 23 mai, 10h00, 14h00 Maison du patrimoine Isère

Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Installé dans l’ancien Hôtel de Ville, le musée retrace la vie quotidienne des communautés paysannes sur le plateau du Vercors au début du XXe siècle. Il évoque l’activité agricole et forestière et l’ouverture progressive de cette région au climatisme et au tourisme de montagne. Riche d’une belle collection d’objets et de documents, vous passerez dans cette maison un agréable moment.

Maison du patrimoine Place de la libération, 38250 Villard-de-Lans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Villard-de-Lans 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.villard-de-lans.fr https://maisonpatrimoine.villard-de-lans.fr/MAIPAT-V2.html La maison du patrimoine, créée par Jacques Lamoure et installée dans l’ancienne mairie, présente l’histoire de Villard de Lans et de son canton du XIXᵉ au milieu du XXᵉ siècle. Une riche collection d’objets témoigne de ce passé.

Installé dans l’ancien Hôtel de Ville, le musée retrace la vie quotidienne des communautés paysannes sur le plateau du Vercors au début du XXe siècle. Il évoque l’activité agricole et forestière et…

©J.Rey