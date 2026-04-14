Exposition « Le Lycée polonais Cyprian Norwid, Villard-de-Lans 1940-1946, Foyer des libertés », Maison du patrimoine, Villard-de-Lans

Exposition « Le Lycée polonais Cyprian Norwid, Villard-de-Lans 1940-1946, Foyer des libertés » Samedi 23 mai, 10h00, 14h00 Maison du patrimoine Isère

Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

En 1940, le gouvernement polonais en exil choisit Villard-de-Lans pour y établir son établissement d’enseignement secondaire, afin de préparer le renouveau de la Pologne d’après-guerre.

L’exposition permet de garder la mémoire de ces temps troublés et de cette expérience pédagogique hors du commun, un épisode méconnu de l’histoire de Villard-de-Lans.

Maison du patrimoine Place de la libération, 38250 Villard-de-Lans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Villard-de-Lans 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.villard-de-lans.fr https://maisonpatrimoine.villard-de-lans.fr/MAIPAT-V2.html La maison du patrimoine, créée par Jacques Lamoure et installée dans l’ancienne mairie, présente l’histoire de Villard de Lans et de son canton du XIXᵉ au milieu du XXᵉ siècle. Une riche collection d’objets témoigne de ce passé.

En 1940, le gouvernement polonais en exil choisit Villard-de-Lans pour y établir son établissement d’enseignement secondaire, afin de préparer le renouveau de la Pologne d’après-guerre.

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