Ardin

22ème Jumbo Run

Salle du Chaillot Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’association niortaise A Side Humant organise la vingt-deuxième édition de son Jumbo Run , le but de cette manifestation est de faire vivre à des personnes en situation de handicap des moments de joie et de partage en compagnie des motards. .

Salle du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 22 05 21 jumborum79@outlook.fr

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English :

L’événement 22ème Jumbo Run Ardin a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Val de Gâtine