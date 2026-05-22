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22ème Jumbo Run Ardin

22ème Jumbo Run Ardin

22ème Jumbo Run Ardin samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle du Chaillot

Ville : 79160 Ardin

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Ardin

22ème Jumbo Run

Salle du Chaillot Ardin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

L’association niortaise A Side Humant organise la vingt-deuxième édition de son Jumbo Run , le but de cette manifestation est de faire vivre à des personnes en situation de handicap des moments de joie et de partage en compagnie des motards.   .

Salle du Chaillot Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 22 05 21  jumborum79@outlook.fr

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English :

L’événement 22ème Jumbo Run Ardin a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Val de Gâtine

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