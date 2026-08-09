24 Place Beaumarchais Théâtre de la Concorde Paris

Informations pratiques

Écrit par l’autrice Adèle Gascuel à partir de son histoire, le texte restitue une parole vive, directe, profondément incarnée. On y croise la langue du quartier, le stand-up, le rap, l’arabe marocain, la langue de la prière, mais aussi Molière et Shakespeare. Cette pluralité de langues et de registres compose un théâtre au plus près d’une vie, loin des clichés sur la banlieue comme des récits de réussite exemplaires et tout tracés.

Sur scène, Brahim Koutari fabrique tout à vue. Les lieux se déplacent, les souvenirs surgissent, les récits se rejouent. Ce qui se dessine alors, ce n’est pas seulement l’histoire d’un homme qui aurait « trouvé sa place » dans le théâtre, mais celle d’un geste plus profond : faire entrer avec soi un monde, une mémoire, une adresse, une réalité trop souvent laissée hors champ. Comme l’écrit la metteuse en scène Catherine Hargreaves, le spectacle n’est pas qu’un simple témoignage, il est né d’une rencontre – celle d’un trio : une manière de rappeler que le théâtre peut aussi devenir une terre commune.

Entre récit de vie, adresse au public et puissance d’incarnation, 24 Place Beaumarchais est un spectacle de transmission, salutaire et rassembleur. Il livre une parole qui dit la violence des assignations, mais aussi la possibilité de déplacer les lignes, de reprendre sa place, pour inviter d’autres à entrer à leur tour dans le théâtre.

Distribution

Texte Adèle Gascuel, avec la complicité de Brahim Koutari

Mise en scène Catherine Hargreaves, en collaboration avec Adèle Gascuel

Avec Brahim Koutari

Scénographie Benjamin Lebreton

Lumière Stéphanie Daniel

Son Patrick Jammes

Costumes Suzanne Devaux

Assistanat à la mise en scène Angélique Heller

Production MC2 : Maison de la Culture de Grenoble – Scène nationale, Cie les 7 sœurs

Avec le soutien de la Ville d’Échirolles, du Théâtre National Populaire de Villeurbanne et de Théâtre Ouvert – Centre national des dramaturgies contemporaines.

Comment se construire quand tout, autour de soi, semble déjà avoir décidé de la place qu’on occupera ? Brahim Koutari porte à la scène un récit intime et politique, né de son parcours d’enfant d’Échirolles devenu acteur. Une trajectoire singulière, traversée par les contrôles policiers, les assignations sociales, les rêves contrariés, mais aussi par l’amour des siens et de son quartier, la foi, l’entraide, l’humour et la découverte décisive du théâtre.

Du vendredi 30 octobre 2026 au samedi 07 novembre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 20h45

gratuit sous condition

8 à 15€

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-30T20:30:00+01:00

fin : 2026-11-07T21:45:00+01:00

Date(s) : 2026-10-30T19:30:00+02:00_2026-10-30T20:45:00+02:00;2026-10-31T19:30:00+02:00_2026-10-31T20:45:00+02:00;2026-11-03T19:30:00+02:00_2026-11-03T20:45:00+02:00;2026-11-04T19:30:00+02:00_2026-11-04T20:45:00+02:00;2026-11-05T19:30:00+02:00_2026-11-05T20:45:00+02:00;2026-11-06T19:30:00+02:00_2026-11-06T20:45:00+02:00;2026-11-07T19:30:00+02:00_2026-11-07T20:45:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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